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Куратор "мусорной реформы" в Минприроды ушел в отставку

13:20 06.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Куратор «мусорной реформы» в Министерстве природы Владимир Логинов ушел в отставку. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев. Логинов также курировал госполитику в сфере охраны окружающей среды. 

Утверждается, что сам чиновник попросил об отставке. На пост зам.министра природных ресурсов он был назначен год назад.  Эхо Москвы

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