Куратор "мусорной реформы" в Минприроды ушел в отставку
13:20 06.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Куратор «мусорной реформы» в Министерстве природы Владимир Логинов ушел в отставку. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев. Логинов также курировал госполитику в сфере охраны окружающей среды.
Утверждается, что сам чиновник попросил об отставке. На пост зам.министра природных ресурсов он был назначен год назад. Эхо Москвы
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