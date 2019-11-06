Куратор "мусорной реформы" в Минприроды ушел в отставку

13:20 Источник: Эхо Москвы

Куратор «мусорной реформы» в Министерстве природы Владимир Логинов ушел в отставку. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев. Логинов также курировал госполитику в сфере охраны окружающей среды.

Утверждается, что сам чиновник попросил об отставке. На пост зам.министра природных ресурсов он был назначен год назад. Эхо Москвы