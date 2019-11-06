США призвали быть реалистичнее и признать Крым российским - NI
13:05 06.11.2019 Источник: Газета.Ru
Экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в статье журнала National Interest призвал Соединенные Штаты Америки признать Крым частью России. По его мнению, это нужно для того, что улучшить отношения между Западом и Москвой.
Бывший дипломат заявил, что добиться этого можно, применяя реалистическую политику в отношении России.
Ортблад отметил, что такой шаг «принесет выгоду, в отличие от наших санкций».
«Мы должны признать, что Крым останется частью России. Его население всегда было преимущественно российским», — заявил Ортблад. Газета.Ru
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