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США призвали быть реалистичнее и признать Крым российским - NI

13:05 06.11.2019 Источник: Газета.Ru

Экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в статье журнала National Interest призвал Соединенные Штаты Америки признать Крым частью России. По его мнению, это нужно для того, что улучшить отношения между Западом и Москвой.

Бывший дипломат заявил, что добиться этого можно, применяя реалистическую политику в отношении России.

Ортблад отметил, что такой шаг «принесет выгоду, в отличие от наших санкций».

«Мы должны признать, что Крым останется частью России. Его население всегда было преимущественно российским», — заявил Ортблад.  Газета.Ru

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