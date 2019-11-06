Матвиенко поручила обратиться в комиссию Госдумы по этике из-за заявлений депутата Рашкина

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам направить обращение в комиссию Госдумы по этике в связи с тем, что депутат Валерий Рашкин обвинил вице-спикера Совфеда в создании препятствий для проверки в отношении обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова.

"Мне кажется, комиссия по этике Госдумы должны дать объективную оценку подобным высказываниям, чтобы впредь никому ничего подобного не пришло в голову делать. На самом деле мы все возмущены этой ситуацией. Так не должны поступать политики. Я прошу вас направить обращение в адрес Госдумы, в комиссию по этике. Для этого она и существует, чтобы были даны адекватные оценки таким недостойным поступкам", - сказала Матвиенко.