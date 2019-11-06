Власти РФ не обсуждают возможность отказа от ЕГЭ - Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность отказа от единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России не обсуждается властями. Об этом в среду заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется", - ответил представитель Кремля на вопрос, обсуждается ли всерьез возможность отмены ЕГЭ.



Песков признал, что "точки зрения [по данному вопросу] высказываются, в том числе экспертные, авторитетные точки зрения". "Но каких-то обсуждений на этот счет нет", - еще раз подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

