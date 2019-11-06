Российские востоковеды вручили королю Бахрейна орден Игнатия Крачковского
13:46 06.11.2019
|
Фото предоставлено посольством Королевства
Бахрейн в России.
Во время встречи с королем Бахрейна в Королевском дворце (Сахир) в Манаме профессор Виталий Наумкин выступил с решением Попечительского совета Российского института востоковедения наградить короля Хамада бен Иса Аль Халифы орденом Игнатия Крачковского за его выдающуюся роль в диалоге цивилизаций и мирном сосуществовании между религиями, - говорится в сообщении посольства Бахрейна в Москве.
НОВОСТИ
- 14:32 06.11.2019
- Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат-срочник раскаивается в содеянном - адвокат
- 14:12 06.11.2019
- РФ обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не станет им кому-либо угрожать - Путин
- 14:00 06.11.2019
- Власти РФ не обсуждают возможность отказа от ЕГЭ - Песков
- 13:32 06.11.2019
- Матвиенко поручила обратиться в комиссию Госдумы по этике из-за заявлений депутата Рашкина
- 13:20 06.11.2019
- Куратор "мусорной реформы" в Минприроды ушел в отставку
- 13:05 06.11.2019
- США призвали быть реалистичнее и признать Крым российским - NI
- 13:00 06.11.2019
- Законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков возвращен авторам
- 12:32 06.11.2019
- Нападение на погранзаставу на таджикско-узбекской границе совершили боевики ИГ
- 12:20 06.11.2019
- Зюганов назвал "гробокопательством" предложение захоронить тело Ленина
- 12:05 06.11.2019
- Джонсон сравнил лидера лейбористов со Сталиным
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать