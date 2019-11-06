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Российские востоковеды вручили королю Бахрейна орден Игнатия Крачковского

13:46 06.11.2019

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Фото предоставлено посольством Королевства
Бахрейн в России.
Делегация Российского института востоковедения во главе с профессором Виталием Наумкиным, президентом Российского института востоковедения, прибыла в Бахрейн, где встретилась с королем Хамадом бин Иса Аль Халифой, министром иностранных дел Бахрейна шейхом Халидом бин Ахмедом Аль Халифой, а также с президентом Бахрейнского центра политических и стратегических исследований и исследований Энергетики шейха Абдаллы ибн Ахмеда Аль Халифа.

Во время встречи с королем Бахрейна в Королевском дворце (Сахир) в Манаме профессор Виталий Наумкин выступил с решением Попечительского совета Российского института востоковедения наградить короля Хамада бен Иса Аль Халифы орденом Игнатия Крачковского за его выдающуюся роль в диалоге цивилизаций и мирном сосуществовании между религиями, - говорится в сообщении посольства Бахрейна в Москве.





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