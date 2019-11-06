РФ обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не станет им кому-либо угрожать - Путин
14:12 06.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия будет и дальше наращивать свой оборонный потенциал, но готова сделать все, чтобы подтолкнуть "разоруженческий процесс". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.
"Наша армия и флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран", - сказал Путин. Но это, отметил президент, для России "не повод для того, чтобы кому-то угрожать".
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