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НОВОСТИ

РФ обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не станет им кому-либо угрожать - Путин

14:12 06.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет и дальше наращивать свой оборонный потенциал, но готова сделать все, чтобы подтолкнуть "разоруженческий процесс". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

"Наша армия и флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран", - сказал Путин. Но это, отметил президент, для России "не повод для того, чтобы кому-то угрожать".

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