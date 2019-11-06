0
0
0
НОВОСТИ

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат-срочник раскаивается в содеянном - адвокат

14:32 06.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек, раскаивается в содеянном. Об этом ТАСС в среду сообщил его адвокат Саид-Магомед Чапанов.

"Он дает правдивые показания, он в содеянном полностью раскаивается", - сказал Чапанов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 06.11.2019
РФ обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не станет им кому-либо угрожать - Путин
0
104
14:00 06.11.2019
Власти РФ не обсуждают возможность отказа от ЕГЭ - Песков
0
103
13:46 06.11.2019
Российские востоковеды вручили королю Бахрейна орден Игнатия Крачковского
0
107
13:32 06.11.2019
Матвиенко поручила обратиться в комиссию Госдумы по этике из-за заявлений депутата Рашкина
0
178
13:20 06.11.2019
Куратор "мусорной реформы" в Минприроды ушел в отставку
0
170
13:05 06.11.2019
США призвали быть реалистичнее и признать Крым российским - NI
0
208
13:00 06.11.2019
Законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков возвращен авторам
0
175
12:32 06.11.2019
Нападение на погранзаставу на таджикско-узбекской границе совершили боевики ИГ
0
207
12:20 06.11.2019
Зюганов назвал "гробокопательством" предложение захоронить тело Ленина
0
220
12:05 06.11.2019
Джонсон сравнил лидера лейбористов со Сталиным
0
217

Возврат к списку