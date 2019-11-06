Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат-срочник раскаивается в содеянном - адвокат

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек, раскаивается в содеянном. Об этом ТАСС в среду сообщил его адвокат Саид-Магомед Чапанов.

"Он дает правдивые показания, он в содеянном полностью раскаивается", - сказал Чапанов.

