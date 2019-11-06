Васильева поддержала предложение РПЦ о введении спецкурса по русской культуре в школах
15:00 06.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр просвещения России Ольга Васильева поддерживает предложение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о введении курса по русской культуре. По ее мнению, такой курс следует ввести в школах и вузах.
Открывая съезд Общества русской словесности в Фундаментальной библиотеке МГУ, патриарх Кирилл предложил организовать в российских школах "обобщающий культурологический курс". По его мнению, курс должен быть направлен на воспитание молодежи в духе любви к русской культуре и на противодействие "деструктивным моделям поведения" в интернете и социальных сетях. Курс мог бы преподаваться в школе в рамках уже существующих школьных предметов.
"Я благодарна, Ваше Святейшество, что наши шаги достаточно робкие Вы подытожили в своем выступлении, потому что я тоже глубоко убеждена, что <...> это курс, который необходим. Причем он необходим не только школьникам, он необходим в высших учебных заведениях", - сказала Васильева на съезде.
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