0
0
116
НОВОСТИ

На иранском ядерном объекте в Фордо начата подача газа

15:12 06.11.2019 Источник: РБК

Иран начал подачу газа на ядерном объекте в Фордо. Это четвертый этап отказа Тегерана выполнять свои обязательства по ядерной сделке. По мнению экспертов, все это может привести к очередному обострению отношений Тегерана с США.

Вашингтон уже заявил, что не откажется от практики санкций.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 06.11.2019
Дисквалифицированным за допинг лицам могут запретить занимать госдолжности в России
0
38
16:00 06.11.2019
Эрдоган заявил, что Турция задержала жену, сестру и зятя аль-Багдади
0
60
15:32 06.11.2019
Внешнее влияние в вопросах признания автокефальной церкви Украины, налицо - Лавров
0
108
15:11 06.11.2019
Ученики кадетских классов и юнармейцы примут участие в параде 7 ноября
0
126
15:00 06.11.2019
Васильева поддержала предложение РПЦ о введении спецкурса по русской культуре в школах
0
136
14:32 06.11.2019
Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат-срочник раскаивается в содеянном - адвокат
0
166
14:12 06.11.2019
РФ обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не станет им кому-либо угрожать - Путин
0
225
14:00 06.11.2019
Власти РФ не обсуждают возможность отказа от ЕГЭ - Песков
0
195
13:46 06.11.2019
Российские востоковеды вручили королю Бахрейна орден Игнатия Крачковского
0
189
13:32 06.11.2019
Матвиенко поручила обратиться в комиссию Госдумы по этике из-за заявлений депутата Рашкина
0
283

Возврат к списку