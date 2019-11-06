На иранском ядерном объекте в Фордо начата подача газа
15:12 06.11.2019 Источник: РБК
Вашингтон уже заявил, что не откажется от практики санкций. Эхо Москвы
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