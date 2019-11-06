Внешнее влияние в вопросах признания автокефальной церкви Украины, налицо - Лавров

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешнее влияние в вопросах, касающихся признания Элладской православной церковью автокефальной церкви Украины, налицо. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

"Я не слышал, чтобы Элладская православная церковь официально признала раскольническую православную церковь Украины. Я слышал, что есть письмо архиепископа Иеронима, адресованное руководителю раскольников, но официального заявления Элладской православной церкви я не видел. Что касается условий, под воздействием которых письмо было направлено, и вообще началась дискуссия в рамках Элладской православной церкви на эту тему - то да, внешнее влияние здесь налицо", - сказал Лавров.

