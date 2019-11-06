Ученики кадетских классов и юнармейцы примут участие в параде 7 ноября

15:11

В завтрашнем параде на Красной площади будут участвовать ученики кадетских классов и представители «Юнармии». По словам директора Центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольги Ярославской, в ходе парада по Красной площади пройдут примерно 1000 юнармейцев и кадет.

«10 парадных расчетов пройдут маршем, это право они заслужили, став лучшими на смотре-конкурсе по строевой подготовке. Еще два парадных расчета московских школьников подготовили «Юнармия» и кадетские казачьи классы», - рассказала Ярославская.

На площади они присоединятся к военнослужащим Минобороны России, воспитанникам Московского суворовского и Московского военно-музыкального училищ, кавалерийской группе Президентского полка, сводному военному оркестру Московского территориального гарнизона, представителям военно-исторических клубов.

Как отмечает Ярославская, школьники очень ответственно относятся к подготовке к параду. «Важно, что перед маршем кадеты изучают историю Парада, знают и понимают его смысл и роль в защите Москвы в годы войны. Прохождение по Красной площади - очень ответственное мероприятие, поэтому ребят готовят к нему и физически, и психологически», - полагает директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта.

