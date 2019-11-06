Эрдоган заявил, что Турция задержала жену, сестру и зятя аль-Багдади

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что турецкие силы задержали жену, сестру и зятя ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещена на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Выступление президента транслировал телеканал Эн- ти-ви.

"Мы поймали и его жену, и сестру, и зятя. Я говорю это сегодня впервые. Мы поймали их на сирийской территории", - сказал Эрдоган.

