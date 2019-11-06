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Дисквалифицированным за допинг лицам могут запретить занимать госдолжности в России

16:12 06.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство спорта России намерено инициировать внесение поправок в федеральный закон о физической культуре и спорте, которые бы запрещали дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил лицам занимать государственные должности. Об этом журналистам во время Всемирной антидопинговой конференции в Катовице рассказал министр спорта Павел Колобков.

"У нас сейчас пожизненно отстранены от работы восемь тренеров, - сказал Колобков. - Кроме того, мы разрабатываем изменения в закон о спорте, которые позволяют не допустить, чтобы отстраненные, дисквалифицированные люди работали в спорте, в том числе на государственных и муниципальных должностях, руководили детско-юношескими спортивными школами".

"Такого у нас в законе пока нет, но это необходимо принять", - подчеркнул министр спорта.

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