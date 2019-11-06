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Уроки по правильному составлению жалоб предложили ввести в российских школах

16:32 06.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В российских школах предложили ввести уроки по правильному составлению жалоб. Это идея депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова, он обратился к министру просвещения Ольге Васильевой.

По словам депутата, дети после школьного курса не способны защитить свои права и интересы, но при этом имеют багаж «абстрактных знаний в геометрии, природоведении или астрономии», передаёт РИА Новости.

Петров попросил министра дополнить школьную программу уроками, на которых дети научатся правильно составлять жалобы, писать заявления и сообщать о нарушении закона иными лицами. В качестве примера депутат привёл взяточников.  Говорит Москва

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