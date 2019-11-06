Премьер-министр Франции обнародовал меры по сокращению миграции
17:00 06.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция вводит ограничения по различным направлениям миграции, в том числе квоты на иностранных работников и отсрочку по предоставлению медицинской страховки для приезжих. Об этом заявил в среду премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
"Мы хотим вернуть контроль над нашей миграционной политикой, - подчеркнул премьер-министр, заявив, что власти подготовили 20 новых мер в данной сфере. - Я глубоко убежден, что по этому вопросу мы нашли равновесие между правами и обязанностями. Мы будем бороться со злоупотреблением правом на убежище и нелегальной миграцией".
"Необходимо ввести количественные цели или же квоты в сфере профессиональной миграции", - отметил Филипп. По его словам, каждый год парламент будет заново утверждать соответствующие показатели в разных секторах экономики и на отдельных территориях страны. Ожидается, что дебаты по этой теме пройдут в парламенте в 2020 году.
Премьер пообещал защищать право иностранцев на прибытие в страну для воссоединения семьи, ускорить необходимые бюрократические процедуры, но предупредил, что контроль за злоупотреблениями в этой сфере усилится. Он также добавил, что государство рассчитывает к 2027 году существенно увеличить число иностранных студентов, до 500 тыс. человек, "чтобы расширить международный охват Франции" на фоне новых молодежных программ в Китае.
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