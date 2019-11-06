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МИД КНР потребовал от властей Канады позволить финдиректору Huawei вернуться в Китай

17:32 06.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канадские власти должны обеспечить полную свободу финансовому директору китайской телекоммуникационной корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу и позволить ей вернуться на родину ради нормализации отношений с Китаем. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"То, что китайско-канадские отношения переживают не лучшие времена - вина Канады. Мы требуем от правительства этой страны в его новом составе учесть позицию и обеспокоенность Пекина, немедленно освободить Мэн Ваньчжоу, позволить ей спокойно вернуться в Китай", - подчеркнул он на регулярном брифинге.

По словам дипломата, именно таким образом у канадской стороны появится шанс вернуть двусторонние отношения с КНР в нормальное русло.

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