Шамсутдинов объяснил убийство военнослужащих избиениями и угрозой изнасилования

18:00 Источник: Эхо Москвы

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов объяснил убийство 8 военнослужащих избиениями и угрозой изнасилования. Показания обвиняемого опубликовало издание «База».

Ранее комиссия Минобороны установила, что у Шамсутдинова был личный конфликт с одним из офицеров, но факты физического насилия в отношении рядового не подтвердились. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.



Напомню, Шамсутдинов застрелил 8 человек, еще двое получили ранения. Сайт 72.ru публикует телефонный разговор с одним из военнослужащих из части в Горном, где служил Шамсутдинов. Этот военнослужащий позвонил в редакцию сам. Он считает, что подобный инцидент может повториться в любой момент.



Адвокат Шамсутдинова заявил, что тот раскаивается в содеянном. При этом защита будет добиваться переквалификации дела по статье об убийстве двух или более лиц, совершенном в состоянии аффекта. Эхо Москвы

