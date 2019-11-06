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Шамсутдинов объяснил убийство военнослужащих избиениями и угрозой изнасилования

18:00 06.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов объяснил убийство 8 военнослужащих избиениями и угрозой изнасилования. Показания обвиняемого опубликовало издание «База».

Ранее комиссия Минобороны установила, что у Шамсутдинова был личный конфликт с одним из офицеров, но факты физического насилия в отношении рядового не подтвердились. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Напомню, Шамсутдинов застрелил 8 человек, еще двое получили ранения. Сайт 72.ru публикует телефонный разговор с одним из военнослужащих из части в Горном, где служил Шамсутдинов. Этот военнослужащий позвонил в редакцию сам. Он считает, что подобный инцидент может повториться в любой момент.

Адвокат Шамсутдинова заявил, что тот раскаивается в содеянном. При этом защита будет добиваться переквалификации дела по статье об убийстве двух или более лиц, совершенном в состоянии аффекта.  Эхо Москвы

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