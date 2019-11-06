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Российская тюремная система признана одной из лучших в мире - замглавы ФСИН

18:40 06.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ФСИН: российская тюремная система признана одной из лучших в мире. На конференции глав тюремных служб мира в Аргентине отметили медицину и условия содержания в российских тюрьмах. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко.

«Российская тюремная система была отмечена на форуме. Нас хвалили за достижения в области медицины, к нам подходили руководители европейских служб и просили поделиться методами. Многие страны Европы в связи с беженцами из Африки и Ближнего Востока столкнулись с такой проблемой, как туберкулёз. Мы лидеры по лечению этой болезни. 

Нас также отметили по условиям содержания. В этом году Высший королевский суд Великобритании выдал нам в виде экстрадиции заключённых, этого не было никогда. Приезжали эксперты и проверяли на соответствие условий. Доклады были таковы, что суд принял решение выдать. В российских тюрьмах как минимум не хуже, чем в английских».

Ежегодная международная конференция руководителей тюремных служб мира прошла 1-5 ноября в Буэнос-Айресе. ФСИН России на форуме представлял Валерий Максименко.

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