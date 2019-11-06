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Cвященника, называвшего патриарха Кирилла еретиком, обвинили в растрате

19:15 06.11.2019 Источник: NEWSru.com

В Нижегородской области в отношении священника из Шахуньи Сергея Цепова возбудили уголовное дело о растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ). Это произошло после того, как он назвал патриарха РПЦ Кирилла еретиком. 

Цепов - бывший настоятель местного прихода, который находится в юрисдикции Городецкой епархии Московского патриархата РПЦ, пишет "Нижний сейчас".

Священник рассказал, что в феврале 2016 года патриарх Кирилл встретился с Папой Римским и "назвал католиков нашими братьями". После этого Цепов перестал упоминать патриарха Кирилла в своих молитвах и на службе, поскольку не считает, что католики являются братьями православным. Свою позицию он также объяснил прихожанам.  

По словам священника, спустя два года "до церковной власти дошло", что он перестал упоминать патриарха Кирилла в молитвах, в связи с чем его попросили написать рапорт. В нем Цепов объяснил, "по каким апостольским правилам нельзя поминать еретика, потому что, поминая еретика, мы сами становимся еретиками, а если молчим, то частично Бога предаем". После этого священника сняли с настоятельства и запретили проводить служения.

Позднее в квартиру Цепова пришли с обысками и, по его словам, обвинили в том, что он "якобы исправил устав и жил по другому уставу". Позже дело переквалифицировали на растрату имущества, поскольку не нашли доказательств, считает Цепов. Он назвал уголовное дело сфабрикованным.  Newsru.com

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