Cвященника, называвшего патриарха Кирилла еретиком, обвинили в растрате

19:15 Источник: NEWSru.com

В Нижегородской области в отношении священника из Шахуньи Сергея Цепова возбудили уголовное дело о растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ). Это произошло после того, как он назвал патриарха РПЦ Кирилла еретиком.

Цепов - бывший настоятель местного прихода, который находится в юрисдикции Городецкой епархии Московского патриархата РПЦ, пишет "Нижний сейчас".



Священник рассказал, что в феврале 2016 года патриарх Кирилл встретился с Папой Римским и "назвал католиков нашими братьями". После этого Цепов перестал упоминать патриарха Кирилла в своих молитвах и на службе, поскольку не считает, что католики являются братьями православным. Свою позицию он также объяснил прихожанам.



По словам священника, спустя два года "до церковной власти дошло", что он перестал упоминать патриарха Кирилла в молитвах, в связи с чем его попросили написать рапорт. В нем Цепов объяснил, "по каким апостольским правилам нельзя поминать еретика, потому что, поминая еретика, мы сами становимся еретиками, а если молчим, то частично Бога предаем". После этого священника сняли с настоятельства и запретили проводить служения.



Позднее в квартиру Цепова пришли с обысками и, по его словам, обвинили в том, что он "якобы исправил устав и жил по другому уставу". Позже дело переквалифицировали на растрату имущества, поскольку не нашли доказательств, считает Цепов. Он назвал уголовное дело сфабрикованным. Newsru.com