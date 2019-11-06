Парижское соглашение по климату вступило в силу для России
20:40 06.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парижское соглашение по климату вступило в силу для России с 6 ноября. Об этом сообщает в среду официальный интернет-портал правовой информации.
Согласно тексту соглашения, оно вступает в силу для каждой принявшей, одобрившей или ратифицировавшей его страны на 30-й день после сдачи государством на хранение документов о ратификации, принятии, одобрении или присоединении к соглашению. Функции депозитария соглашения выполняет генеральный секретарь ООН.
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