20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парижское соглашение по климату вступило в силу для России с 6 ноября. Об этом сообщает в среду официальный интернет-портал правовой информации.

Согласно тексту соглашения, оно вступает в силу для каждой принявшей, одобрившей или ратифицировавшей его страны на 30-й день после сдачи государством на хранение документов о ратификации, принятии, одобрении или присоединении к соглашению. Функции депозитария соглашения выполняет генеральный секретарь ООН.

