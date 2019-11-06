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НОВОСТИ

Против Виталия Кличко возбудили дело о госизмене - СМИ

21:20 06.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Против мэра Киева Виталия Кличко возбудили дело о госизмене. Под уголовное преследование также попали двое его заместителей.

По информации портала «Украинские новости», им вменяют хищение средств во время застройки Киева, а также самовольный захват земельных участков.

Виталий Кличко занимает пост мэра украинской столицы с 5 июня 2014 года.  Говорит Москва

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