Против Виталия Кличко возбудили дело о госизмене - СМИ

21:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Против мэра Киева Виталия Кличко возбудили дело о госизмене. Под уголовное преследование также попали двое его заместителей.

По информации портала «Украинские новости», им вменяют хищение средств во время застройки Киева, а также самовольный захват земельных участков.



Виталий Кличко занимает пост мэра украинской столицы с 5 июня 2014 года. Говорит Москва

