0
0
0
НОВОСТИ

Большинство американцев считает, что Трамп будет переизбран в 2020 году - опрос

22:00 06.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины опрошенных американцев полагают, что президент США Дональд Трамп сумеет одержать победу на президентских выборах в 2020 году. Результаты опроса опубликовала в среду газета "Политико".

Согласно полученным данным, 56% избирателей полагают, что Трампу удастся переизбраться на второй срок. У 34% респондентов противоположное мнение, еще 10% не определились с прогнозом.

Составители опроса подчеркивают высокую степень мотивации к участию в выборах у американских избирателей. За год до президентских выборов около 70% опрошенных сообщили, что "крайне заинтересованы" участвовать в голосовании. 92% респондентов планируют прийти на избирательные участки 3 ноября 2020 года. Организаторы опроса отметили, что перспектива переизбрания Трампа является мотивирующим фактором в равной степени для избирателей Демократической и Республиканской партий США.

В опросе, который газета проводила совместно с исследовательской службой Morning Consult 1-3 ноября, приняли участие около 2 тысяч человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 06.11.2019
Против Виталия Кличко возбудили дело о госизмене - СМИ
0
124
20:40 06.11.2019
Парижское соглашение по климату вступило в силу для России
0
165
20:00 06.11.2019
Церковная реформа Никона нанесла ущерб культурной самобытности Руси - глава экспертного совета РПЦ
0
222
19:50 06.11.2019
Новикомбанк нарастил объемы поддержки проектов диверсификации высокотехнологичных производств
0
202
19:15 06.11.2019
Cвященника, называвшего патриарха Кирилла еретиком, обвинили в растрате
0
251
18:40 06.11.2019
Российская тюремная система признана одной из лучших в мире - замглавы ФСИН
0
271
18:00 06.11.2019
Шамсутдинов объяснил убийство военнослужащих избиениями и угрозой изнасилования
0
377
17:32 06.11.2019
МИД КНР потребовал от властей Канады позволить финдиректору Huawei вернуться в Китай
0
345
17:12 06.11.2019
Некоторые фильмы о терактах в "Норд-Осте" и Беслане не во всем правдивы - Песков
0
331
17:00 06.11.2019
Премьер-министр Франции обнародовал меры по сокращению миграции
0
348

Возврат к списку