Большинство американцев считает, что Трамп будет переизбран в 2020 году - опрос

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины опрошенных американцев полагают, что президент США Дональд Трамп сумеет одержать победу на президентских выборах в 2020 году. Результаты опроса опубликовала в среду газета "Политико".

Согласно полученным данным, 56% избирателей полагают, что Трампу удастся переизбраться на второй срок. У 34% респондентов противоположное мнение, еще 10% не определились с прогнозом.



Составители опроса подчеркивают высокую степень мотивации к участию в выборах у американских избирателей. За год до президентских выборов около 70% опрошенных сообщили, что "крайне заинтересованы" участвовать в голосовании. 92% респондентов планируют прийти на избирательные участки 3 ноября 2020 года. Организаторы опроса отметили, что перспектива переизбрания Трампа является мотивирующим фактором в равной степени для избирателей Демократической и Республиканской партий США.



В опросе, который газета проводила совместно с исследовательской службой Morning Consult 1-3 ноября, приняли участие около 2 тысяч человек.

