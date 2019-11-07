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В голландском аэропорту Схипхол, возможно, предпринята попытка угона самолета - ТВ

22:46 06.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытка угона самолета, возможно, предпринята в голландском аэропорту Схипхол, расположенном неподалеку от Амстердама. Об этом сообщила в среду Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК) со ссылкой на источники в военной полиции.

По данным телеканала, "во время посадки [пассажиров] пилот нажал кнопку тревоги, свидетельствующую о попытке угона самолета". "К тому моменту 27 человек поднялись на борт лайнера", - отметила НТК. Пока остается непонятным, идет ли речь о теракте.

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