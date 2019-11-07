Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
09:00 07.11.2019 Источник: Известия
По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, если речь идет только о поддерживающем ремонте, взносы россиян вряд ли существенно повысятся. Однако есть риск, что это будут бесполезные траты — ветхие дома в любом случае скоро придут в негодность, их проще расселить, а деньги направить на создание нового жилого фонда.
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