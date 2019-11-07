Российскому послу в Азербайджане вручили ноту протеста

09:05 Источник: Известия

Российскому послу в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИДе республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

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Отмечается, что в Москву приезжали Масис Маилян и Лерник Ованнисян. Бочарников подчеркнул, что позиция России по конфликту хорошо известна и неизменна. В свою очередь МИД Азербайджана отметил, что подобные визиты носят провокационный характер и направлены против территориальной целостности республики, пишет ТАСС.

Соглашение о прекращении военных действий в зоне конфликта в Карабахе было достигнуто между Баку и Ереваном 12 мая 1994 года. Ситуация обострилась в апреле 2016 года. Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах со стороны Армении, при этом армянское ведомство сообщило о «наступательных действиях» с азербайджанской стороны. Известия

