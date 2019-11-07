Иран приступил к обогащению урана на объекте в Фордо

09:20 Источник: Газета.Ru

Иран приступил к обогащению урана на ядерном объекте в Фордо. Об этом сообщает Организация атомной энергии Ирана. «Началось обогащение и повторное производство урана в Фордо», — говорится в сообщении.

Как отмечается, за процессом работы наблюдает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).



При этом сообщается, что все подготовительные работы были завершены до запуска процесса обогащения. Газета.Ru

