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НОВОСТИ

Иран приступил к обогащению урана на объекте в Фордо

09:20 07.11.2019 Источник: Газета.Ru

Иран приступил к обогащению урана на ядерном объекте в Фордо. Об этом сообщает Организация атомной энергии Ирана. «Началось обогащение и повторное производство урана в Фордо», — говорится в сообщении.

Как отмечается, за процессом работы наблюдает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

При этом сообщается, что все подготовительные работы были завершены до запуска процесса обогащения.  Газета.Ru

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