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Комитет солдатских матерей сместил председателя - СМИ

09:32 07.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Комитет солдатских матерей сместил председателя, связавшую убийство солдатом своих сослуживцев с компьютерными играми. Сам военнослужащий, по некоторым данным, ранее рассказал, что он застрелил 8 человек из-за того, что его угрожали изнасиловать. 

О том, что причиной трагедии в Забайкалье стала не дедовщина, компьютерные игры, председатель Комитета солдатских матерей Флера Салиховская сказала во время пресс-конференции. По ее словам, «обвинять офицеров в том, что они довели этого рядового бойца до расстрела своих сослуживцев, — категорически неправильно».

Вскоре Комитет в своей группе «ВКонтакте» опубликовал заявление, в котором подчеркивается, что мнение членов организации «кардинально не совпадает» с этой точкой зрения – достоверно неизвестно, что спровоцировало солдата Рамиля Шамсутдинова, но не исключено, что это могли быть именно неуставные отношения в части.

Издание Baza пишет, что Салиховскую еще несколько дней назад сняли с поста председателя. Она в свою очередь заявила, что продолжит работать, поскольку ее отставка обсуждалась с нарушениями, а слова про интернет и компьютерные, утверждает Салиховская, не ее, а психиатра, она их просто поддержала. Как пишет Baza, Шамсутдинов дал показания в которых признался, что ему угрожали изнасилованием, из-за чего он и пошел на убийство. В Минобороны эту публикацию издания назвали «вбросом».

Брат шамсутдинова ранее сказал агентству РИА Новости, что Шамсутдинов жаловался родственникам на то, что в части было и физическое и психологическое насилие. 

Солдат Рамиль Шамсутдинов 25 октября во время смены караула в воинской части в Забайкалье застрелил сослуживцев из табельного оружия. Погибли восемь человек.  Эхо Москвы

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