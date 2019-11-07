Счетная палата сообщила о сокращении населения России

10:05 Источник: Ведомости

Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.

В материале уточняется, что численность населения в России на 1 сентября 2019 г. составила 146,7 млн человек. С начала года численность россиян сократилась на 52 500 человек. При этом миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76 %.



Аудиторы отмечают, что естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд и создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого роста числа граждан. Ведомости

