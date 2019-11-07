Треть россиян не высыпаются из-за сверхурочной работы и учебы - исследование

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина опрошенных (47%) работающих россиян не высыпаются в будние дни, треть из них (32%) не высыпаются по причине переработок или учебы. Работодатели несут издержки за неэффективность невыспавшихся сотрудников в среднем по 198 млрд руб. в месяц в России, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Среди россиян, имеющих постоянную работу, почти половина (47%) признались, что в рабочие дни не высыпаются, эта доля практически не менялась на протяжении последних лет. Основной причиной недосыпания остается необходимость сверхурочной работы или учебы. Доля невысыпающихся по этой причине составила 32%", - говорится в исследовании. Отмечается, что в 2018 году не высыпалось из-за переработок и учебы 39%, в 2017 - 30%.



Эксперты НАФИ проанализировали, что в среднем работающий россиянин, имеющий сложности с режимом труда и отдыха, оценивает свою эффективность в 70% в 2019 году (в 2018 году - 75%, в 2017 году - 80%). "По сравнению с данными 2017-2018 годов россияне стали оценивать свою продуктивность в дни недосыпания ниже: в этом году только 23% ответили, что их продуктивность при нарушении режима сна все равно остается выше 80%. В 2018 году такой ответ дали 31%, в 2017 - 36%", - отмечают эксперты.



По данным НАФИ, с учетом численности работающих граждан (75,6 млн) и размера средних зарплат в регионах, переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников обходятся работодателям в среднем в 198 млрд руб. в месяц (174 млрд руб. в 2018 году), или 2,4 трлн в год по всей России.



При этом более четверти опрошенных (27%) не высыпается из-за домашнего досуга: просмотра телепередач, игр или чтения книг допоздна. Из-за проблем с здоровьем не высыпается каждый пятый (22%). Среди других причин недосыпании респонденты отметили наличие в семье маленького ребенка (15%), внешние раздражители, такие как шум, свет, некомфортная температура (8%), бытовые дела (4%).



Опрос проводился в октябре 2019 года среди 1600 человек из 52 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

