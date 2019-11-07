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НОВОСТИ

Впервые за 19 лет обнаружен новый штамм ВИЧ

10:32 07.11.2019 Источник: Lenta.ru

Впервые за 19 лет команда ученых обнаружила новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщает CNN.

Компания Abbott Laboratories провела исследование совместно с Университетом Миссури, Канзас-Сити и пришла к выводу, что новый штамм является частью группы M версии ВИЧ-1, семейства вирусных подтипов, вызывающего глобальную пандемию ВИЧ.

Исследователи утверждают, что повода для беспокойства нет, современные методы лечения эффективны против нового штамма. Тем не менее, выявление нового штамма дает более полную карту того, как развивается ВИЧ, и позволит разработать более точные методики диагностики ВИЧ

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 36,7 миллиона человек живут с ВИЧ. За все время наблюдений было зарегистрировано около 70 миллионов больных ВИЧ/СПИД, 35 миллионов из них умерли. К концу 2018 года в России насчитывался 1 007 369 ВИЧ-инфицированных (1,2 процента взрослого населения страны).  Lenta.Ru

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