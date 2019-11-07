РУСАЛ успешно разместил последний в 2019 году транш рублевых облигаций
10:37 07.11.2019
Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщила о закрытии книги заявок по четвертому в 2019 году траншу рублевых облигаций, размещенному на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд руб. сроком на 10 лет и с офертой через 3 года. Ставка купона зафиксирована на рекордно низком для компании уровне 7,45% годовых.
В ходе формирования книги заявок диапазон ставки купона понижался несколько раз: объявленный при открытии диапазон 7,50-7,60% был сначала снижен до 7,45-7,50%, после чего итоговая ставка купона была установлена по нижней границе диапазона – на уровне 7,45% годовых. Данная ставка стала рекордно низкой для компании за всю историю размещений на локальном рынке.
Таким образом, общий объем размещенных в течение 2019 года рублевых облигаций РУСАЛа составил 60 млрд руб. Ставка размещения снижалась с каждым новым выпуском – с 9,00% годовых в апреле, когда был размещен первый после длительного перерыва транш рублевых облигаций компании, и до 7,45% по итоговому выпуску в ноябре.
«Успешное размещение рублевых облигаций в течение 2019 года демонстрирует со стороны инвестиционного сообщества высокий уровень доверия, которое подтверждает актуальность стратегических целей компании, таких как сокращение углеродного следа, технологические инновации и развитие рынка путем разработки и продвижения новых алюминиевых продуктов», – отметил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин.
Каждый раз итоговые объемы размещения рублевых облигаций были больше запланированных, что также доказывает повышенный интерес и доверие финансового сообщества к компании.
Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 14 ноября 2019 года. Эмитентом облигаций выступил ПАО «РУСАЛ Братск».
Организаторами выпуска являются: БК «Регион», BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, «Московский кредитный банк», банк «Открытие», «Сбербанк CIB» и Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк.
По информации пресс-службы РУСАЛа
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