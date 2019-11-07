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Эрдоган заявил о намерении обсудить ситуацию в Сирии с Путиным

11:05 07.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг о намерении обсудить обстановку в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом турецкий президент сообщил на пресс-конференции в Анкаре.

"Вчера вечером я провел переговоры с [президентом США Дональдом] Трампом. После этого я также проведу переговоры с Путиным, чтобы оценить обстановку [в Сирии]", - отметил Эрдоган.

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