Эрдоган заявил о намерении обсудить ситуацию в Сирии с Путиным
11:05 07.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг о намерении обсудить обстановку в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом турецкий президент сообщил на пресс-конференции в Анкаре.
"Вчера вечером я провел переговоры с [президентом США Дональдом] Трампом. После этого я также проведу переговоры с Путиным, чтобы оценить обстановку [в Сирии]", - отметил Эрдоган.
Новости
- 12:05 07.11.2019
- В Китае вводят "комендантский час" для подростков-геймеров
- 12:05 07.11.2019
- Никаких изменений в базе данных московской лаборатории не было - Колобков
- 12:00 07.11.2019
- Детей будут принимать в детсад, куда ходят их братья и сестры - поправки к законопроекту
- 11:32 07.11.2019
- Эксперт назвал возможность нанести непоправимый ущерб всему аавианосному флоту США
- 11:20 07.11.2019
- Работникам предложат выбрать бумажный или электронный вариант трудовой книжки
- 11:00 07.11.2019
- РУСАЛ успешно разместил последний в 2019 году транш рублевых облигаций
- 10:32 07.11.2019
- Впервые за 19 лет обнаружен новый штамм ВИЧ
- 10:20 07.11.2019
- Треть россиян не высыпаются из-за сверхурочной работы и учебы - исследование
- 10:05 07.11.2019
- Счетная палата сообщила о сокращении населения России
- 10:00 07.11.2019
- Американский истребитель в Японии выронил в полете учебную ракету
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать