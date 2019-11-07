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Детей будут принимать в детсад, куда ходят их братья и сестры - поправки к законопроекту

12:00 07.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на заседании в четверг рекомендовал палате принять во втором чтении депутатский законопроект о преимуществе при зачислении детей в начальную школу, если в ней уже учатся их родные братья или сестры. Согласно одобренным к принятию поправкам, аналогичный порядок будет распространяться и на детские сады.

"Правила приема в государственные и муниципальные образовательные организации на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования должны обеспечивать гражданам, проживающим в одной семье и имеющим общее место жительства, право преимущественного приема на обучение в образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры", - говорится в одобренной комитетом ко второму чтению редакции законопроекта. Члены комитета также рекомендовали включить законопроект во втором чтении в повестку Госдумы на 13 ноября.

В рамках первого чтения речь шла только о праве на зачисление детей в начальные классы той же школы, где учатся их братья или сестры.

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