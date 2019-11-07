Работникам предложат выбрать бумажный или электронный вариант трудовой книжки

11:20 Источник: Коммерсант.ru

Процесс перехода на электронные трудовые книжки столкнулся с новым препятствием. Редакция второго чтения соответствующего законопроекта, одобренная вчера профильным комитетом Госдумы, теперь предусматривает обязательное волеизъявление работника по вопросу сохранения или отказа от бумажной книжки. В первой версии документа писать заявление нужно было лишь для сохранения бумажного учета, а «молчуны» переводились на электронные книжки автоматически. По данным“Ъ”, на внесении поправок настояли в президентском государственно-правовом управлении: там сочли, что переход «по умолчанию» ухудшает правовое положение работника.

Комитет Госдумы по труду и соцполитике вчера рекомендовал принять во втором чтении законопроект об электронных трудовых книжках — с существенными дополнениями. Вместо автоматического перевода на электронный кадровый учет работников, в срок до 1 января 2021 года не выразивших желание сохранить бумажную трудовую книжку, трудящихся решено обязать определяться по этому вопросу письменно. Работодатели должны будут официально уведомить об этом сотрудников после 1 июля 2020 года. Позицию каждого трудящегося предполагается зафиксировать в базе данных ПФР, так что в случае смены места работы новый работодатель будет обязан этот выбор учитывать. Изменить свою позицию в пользу электронного учета будет можно, а вот обратного перехода «на бумагу» не предусматривается.

