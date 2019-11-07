Эксперт назвал возможность нанести непоправимый ущерб всему аавианосному флоту США
11:32 07.11.2019 Источник: Известия
Уничтожить сразу все авианосцы США и нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту можно нанеся удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе в американском штате Вирджиния, так как она единственная может строить и ремонтировать атомные авианосцы. Об этом пишет заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков для «Военно-промышленного курьера».
По его словам, на верфи в Ньюпорте-Ньюсе находятся три стапеля, способные принять такие корабли. При это два из них используются для ремонта, а еще один для постройки. Сивков уверен, что в случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении.
28 сентября китайские журналисты предположили, какое из российских вооружений имел в виду министр обороны России Сергей Шойгу, когда в одном из недавних интервью говорил о «кошмаре авианосцев». Речь может идти о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса «Гранит». Известия
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