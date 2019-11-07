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НОВОСТИ

В сицилийском городе собираются бесплатно раздавать жилье

12:32 07.11.2019 Источник: Газета.Ru

В расположенном на острове Сицилия городе Каммарата власти планируют привлечь новых жильцов бесплатным жильем. Об этом сообщает Lonely Planet.

Отмечается, что население города с годами стремительно уменьшалось, молодежь покидала его в поисках учебы и работы. В настоящий момент численность жителей расположенного в полутора часах езды от Палермо Каммарата составляет шесть тысяч человек.

Мэр города Винченцо Джамброне предложил уехавшим собственникам в целях остановить исчезновение города отдать свои дома новым жильцам.

Глава администрации подчеркнул, что оставляя дома бесхозными владельцы не думают о рисках обрушения и необходимости реконструкции зданий. Уточняется, что для желающих доступны 10 каменных домов, однако в скором времени к ним должны добавиться еще 100. Однако власти просят внести новых жильцов залог в €5 тыс. и осуществить ремонт здания, после чего деньги будут возвращены.  Газета.Ru

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