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В связи с Brexit число британцев, получивших шведский паспорт, выросло в три раза

13:20 07.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все больше жителей Великобритании выражают желание получить шведское подданство. С начала 2019 года оно было предоставлено 4,1 тыс. человек, что примерно в 3 раза больше показателя прошлого года (1400 человек), сообщает в четверг Шведское радио.

Количество заявлений на получение шведского паспорта от британцев неуклонно росло, начиная с момента, когда в 2016 году страна проголосовала за выход из ЕС. Несмотря на приближающийся Brexit, дела проживающих в Швеции 30 тыс. британских подданных не рассматриваются шведскими властями в ускоренном порядке.

"Пока Brexit не произошел, у нас нет юридических оснований отдавать предпочтение именно британцам", - приводит Шведское радио слова ответственного за вопросы Brexit в Миграционном управлении Швеции Юнаса Коллинга.

При этом он отмечает, что "британские дела не отличаются сложностью, и решения по ним могут быть приняты быстро".

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