В РФ разработают механизм ареста и конфискации криптовалют

13:32 Источник: РБК

В России планируют разработать правовой механизм ареста виртуальных активов для их конфискации. Соответствующие предложения до 31 декабря 2021 года должно подготовить МВД совместно с Росфинмониторингом, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, ФСБ, ФТС и ФССП при участии Верховного суда, рассказал РБК источник, знакомый с поручениями коллегии МВД от 1 ноября. Информацию о том, что подобная мера обсуждается вместе с другими предложениями по борьбе с ИТ-преступлениями, подтвердил представитель компании Group-IB, которая специализируются на борьбе с киберпреступлениями.

К виртуальным активам, которыми займется МВД, в первую очередь относятся криптовалюты, объясняет член экспертного совета Госдумы, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов.