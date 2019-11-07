Бывший замдиректора "Росгеологии" Горринг признался в мошенничестве, дело передано в суд - СК

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Бывший замдиректора «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве. Дело передано в суд. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Московской области.

Следователи собрали достаточно доказательств причастности Руслана Горринга к мошенничеству на 5 млн рублей.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу.



Напомним, бывшего чиновника задержали во Внукове перед рейсом в Сочи в марте. Говорит Москва

