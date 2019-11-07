0
0
86
НОВОСТИ

Термин "климатическая забастовка" стал словом года по версии издателей Толкового словаря английского языка

14:32 07.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Издатели Толкового словаря английского языка назвали словом года термин «климатическая забастовка» (Climate strike). Впервые это словосочетание было зарегистрировано 4 года назад, когда в Париже проходила конференция ООН по изменению климата, пишет сайт Медуза со ссылкой на составителей словаря Collins English Dictionary.

В нынешнем году использование словосочетания выросло в сто раз, благодаря шведской экоактивистке Грете Тунберг.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 07.11.2019
Стоимость капремонта в России может быть пересмотрена - Минстрой
0
38
15:00 07.11.2019
Люка Бессона обвинили в том, что он позволил бесконтрольно размножаться оленям
0
61
14:12 07.11.2019
Останки наполеоновского генерала, обнаруженные под Смоленском, могут перезахоронить в Доме Инвалидов
0
133
14:00 07.11.2019
Бывший замдиректора "Росгеологии" Горринг признался в мошенничестве, дело передано в суд - СК
0
146
13:32 07.11.2019
В РФ разработают механизм ареста и конфискации криптовалют
0
188
13:20 07.11.2019
В связи с Brexit число британцев, получивших шведский паспорт, выросло в три раза
0
186
13:05 07.11.2019
Структурные реформы нужно реализовывать сейчас - Набиуллина
0
221
13:00 07.11.2019
ФСБ РФ сообщила о 2 тыс. жен и детей боевиков из России, прошедших горячие точки
0
192
12:32 07.11.2019
В сицилийском городе собираются бесплатно раздавать жилье
0
218
12:20 07.11.2019
В Китае вводят "комендантский час" для подростков-геймеров
0
250

Возврат к списку