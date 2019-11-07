Люка Бессона обвинили в том, что он позволил бесконтрольно размножаться оленям

15:00 Источник: Российская газета

Как передает France24, во Франции рассматривается иск в отношении Бессона, который… позволил оленям бесконтрольно размножаться на территории своего огромного имения (160 га) в Орне, Северная Нормандия, и не пустил специалистов отстреливать излишки популяции животных.

В итоге, как подсчитано, олени Бессона объели и потоптали соседние поместья, фермы, поля и угодья на сумму в 130 тысяч евро (145 тысяч долларов). Которые правительство было вынуждено выплачивать с 2014 года пострадавшим и которые теперь необходимо, как считают власти, взыскать с режиссера. "РГ"

