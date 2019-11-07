Люка Бессона обвинили в том, что он позволил бесконтрольно размножаться оленям
15:00 07.11.2019 Источник: Российская газета
Как передает France24, во Франции рассматривается иск в отношении Бессона, который… позволил оленям бесконтрольно размножаться на территории своего огромного имения (160 га) в Орне, Северная Нормандия, и не пустил специалистов отстреливать излишки популяции животных.
В итоге, как подсчитано, олени Бессона объели и потоптали соседние поместья, фермы, поля и угодья на сумму в 130 тысяч евро (145 тысяч долларов). Которые правительство было вынуждено выплачивать с 2014 года пострадавшим и которые теперь необходимо, как считают власти, взыскать с режиссера. "РГ"
НОВОСТИ
- 15:12 07.11.2019
- Стоимость капремонта в России может быть пересмотрена - Минстрой
- 14:32 07.11.2019
- Термин "климатическая забастовка" стал словом года по версии издателей Толкового словаря английского языка
- 14:12 07.11.2019
- Останки наполеоновского генерала, обнаруженные под Смоленском, могут перезахоронить в Доме Инвалидов
- 14:00 07.11.2019
- Бывший замдиректора "Росгеологии" Горринг признался в мошенничестве, дело передано в суд - СК
- 13:32 07.11.2019
- В РФ разработают механизм ареста и конфискации криптовалют
- 13:20 07.11.2019
- В связи с Brexit число британцев, получивших шведский паспорт, выросло в три раза
- 13:05 07.11.2019
- Структурные реформы нужно реализовывать сейчас - Набиуллина
- 13:00 07.11.2019
- ФСБ РФ сообщила о 2 тыс. жен и детей боевиков из России, прошедших горячие точки
- 12:32 07.11.2019
- В сицилийском городе собираются бесплатно раздавать жилье
- 12:20 07.11.2019
- В Китае вводят "комендантский час" для подростков-геймеров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать