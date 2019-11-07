Половина россиян берет с собой в самолет еду - опрос
15:32 07.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Половина жителей России берут с собой еду в самолёт. По данным опроса Aviasales, 52% авиапассажиров проносят на борт шоколадки, фрукты и бутерброды.
Туристы объясняют это тем, что на коротких перелётах не предусмотрено питание. Чтобы точно поесть во время путешествия, им приходится заранее покупать еду.
В перечень самых популярных для перекуса продуктов вошли мандарины, шоколадные батончики, печенья, орехи, пирожки и круассаны. Многие родители, путешествующие с детьми, также питаются детскими пюре и питьевыми кашами.
Портал также сообщает, что многие граждане России едят привезённые с собой продукты и в течение самого отпуска. Это касается дорогих стран, например, США, Израиля и Арабских Эмиратов. Говорит Москва
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