Половина россиян берет с собой в самолет еду - опрос

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Половина жителей России берут с собой еду в самолёт. По данным опроса Aviasales, 52% авиапассажиров проносят на борт шоколадки, фрукты и бутерброды.

Туристы объясняют это тем, что на коротких перелётах не предусмотрено питание. Чтобы точно поесть во время путешествия, им приходится заранее покупать еду.



В перечень самых популярных для перекуса продуктов вошли мандарины, шоколадные батончики, печенья, орехи, пирожки и круассаны. Многие родители, путешествующие с детьми, также питаются детскими пюре и питьевыми кашами.



Портал также сообщает, что многие граждане России едят привезённые с собой продукты и в течение самого отпуска. Это касается дорогих стран, например, США, Израиля и Арабских Эмиратов. Говорит Москва





