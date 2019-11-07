Школы и детсады на 1800 мест построят в Нагорном районе в ходе реновации
15:27 07.11.2019
«Мы стараемся комплексно подходить к проектированию территорий и размещать в районах не только жилые дома, образовательные и медицинские учреждения, но и какие-то уникальные объекты. Например, мы предлагаем построить крытый каток. Жители района смогут кататься здесь на коньках круглый год и в любую погоду», — сказал Игнатов.
По его данным, на каждой из двух проектируемых территорий (кварталы 87–88, 66 и кварталы 16–73, 75–77, 37–79) будет создана школы на 600 учеников, также в кварталах будут построены 3 детсада на 550 воспитанников.
Отметим, что 25 октября начались слушания по проектам планировки территорий в Дмитровском, Конькове, Очаково-Матвеевском и Нагорном районах. Проекты можно увидеть с 1 ноября в информационном центре программы реновации на 2-й Брестской улице 6, а также на экспозициях в каждом из четырех районов.
НОВОСТИ
- 16:32 07.11.2019
- Макрон считает, что НАТО находится в "коматозном состоянии"
- 16:12 07.11.2019
- В Кремле не обсуждали предложения об оплате ремонта ветхих домов за счет жителей - Песков
- 16:00 07.11.2019
- Почти половина россиян поддерживает идею возвращения смертной казни - опрос
- 15:32 07.11.2019
- Половина россиян берет с собой в самолет еду - опрос
- 15:12 07.11.2019
- Стоимость капремонта в России может быть пересмотрена - Минстрой
- 15:00 07.11.2019
- Люка Бессона обвинили в том, что он позволил бесконтрольно размножаться оленям
- 14:32 07.11.2019
- Термин "климатическая забастовка" стал словом года по версии издателей Толкового словаря английского языка
- 14:12 07.11.2019
- Останки наполеоновского генерала, обнаруженные под Смоленском, могут перезахоронить в Доме Инвалидов
- 14:00 07.11.2019
- Бывший замдиректора "Росгеологии" Горринг признался в мошенничестве, дело передано в суд - СК
- 13:32 07.11.2019
- В РФ разработают механизм ареста и конфискации криптовалют
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать