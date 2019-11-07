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НОВОСТИ

Школы и детсады на 1800 мест построят в Нагорном районе в ходе реновации

15:27 07.11.2019

Выполнение программы реновации жилищного фонда позволит построить в Нагорном районе Москвы новые школы и детские сады, Дом культуры и крытый каток. По словам начальника территориальной проектно-планировочной мастерской Южного административного округа ГБУ «ГлавАПУ» Алексея Игнатова, обновленные кварталы будут распланированы так, чтобы обеспечить интересы и взрослых, и детей.  
«Мы стараемся комплексно подходить к проектированию территорий и размещать в районах не только жилые дома, образовательные и медицинские учреждения, но и какие-то уникальные объекты. Например, мы предлагаем построить крытый каток. Жители района смогут кататься здесь на коньках круглый год и в любую погоду», — сказал Игнатов.
По его данным, на каждой из двух проектируемых территорий (кварталы 87–88, 66 и кварталы 16–73, 75–77, 37–79) будет создана школы на 600 учеников, также в кварталах будут построены 3 детсада на 550 воспитанников.
Отметим, что 25 октября начались слушания по проектам планировки территорий в Дмитровском, Конькове, Очаково-Матвеевском и Нагорном районах. Проекты можно увидеть с 1 ноября в информационном центре программы реновации на 2-й Брестской улице 6, а также на экспозициях в каждом из четырех районов.

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