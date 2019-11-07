Почти половина россиян поддерживает идею возвращения смертной казни - опрос

16:00 Источник: Эхо Москвы

Почти половина россиян поддерживает идею возвращения смертной казни. Это показал опрос Левада Центра. По словам социолога Степана Гончарова, в основном так считают люди старшего поколения.

По словам Гончарова, все большее количество граждан считают, что смертная казнь может быть введена за терроризм, коррупцию и изнасилование. Эхо Москвы