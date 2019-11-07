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В Кремле не обсуждали предложения об оплате ремонта ветхих домов за счет жителей - Песков

16:12 07.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента РФ не обсуждала предложения об оплате ремонта ветхих домов за счет жителей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о том, чтобы какие-то решения принимались на этот счет, но, безусловно, это вопрос правительства", - отметил он. "Эта тема в Кремле никак не обсуждалась", - добавил Песков.

По его словам, никаких рекомендаций на этот счет администрация президента в правительство также не направляла.

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