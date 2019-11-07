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Макрон считает, что НАТО находится в "коматозном состоянии"

16:32 07.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО находится в «коматозном состоянии». В интервью журналу Экономист он сказал, что в альянсе отсутствует координация по стратегическим вопросам. 

Макрон заявил также, что Европа «находится на краю пропасти» и вновь выступил за наращивание оборонных возможностей региона.  Эхо Москвы

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