16:32 Источник: Эхо Москвы

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО находится в «коматозном состоянии». В интервью журналу Экономист он сказал, что в альянсе отсутствует координация по стратегическим вопросам.

Макрон заявил также, что Европа «находится на краю пропасти» и вновь выступил за наращивание оборонных возможностей региона. Эхо Москвы