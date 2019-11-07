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Пакистан решил вернуть России долг советских времен в $93 млн - СМИ

17:00 07.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исламабад принял решение вернуть России 93,5 млн долларов, которые стали предметом 30-летнего спора между странами. Об этом в четверг сообщает газета "Экспресс Трибьюн".

По ее информации, пакистанский посол в Москве получил указание подписать с Россией договор, согласно которому деньги будут возвращены в течение 90 дней. В 80 годы Советский Союз импортировал из Пакистана товары легкой промышленности, для взаиморасчетов между странами в Национальном банке Пакистана были открыты советские счета. После распада СССР пакистанские экспортеры утверждали, что часть их товаров якобы не была оплачена, а с 1996 года верховный суд провинции Синд ограничил перемещение денежных средств с российских счетов в Национальном банке Пакистана. Под ограничения тогда попала сумма в 117 млн долларов, из которых 93,5 млн возвратят России, а 23,8 млн будут переданы пакистанским экспортным компаниям.

Как отмечает "Экспресс Трибьюн", возвращение денежных средств откроет двери для российских инвестиций в Пакистан. Согласно газете, российские инвесторы намерены вложить в пакистанскую экономику около 8 млрд долларов, в частности в энергетику и металлургическую промышленность.

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