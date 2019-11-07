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В Роскосмосе рассказали о слабом интересе со стороны женщин к космическим полетам

17:12 07.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Роскосмосе заявили о слабом интересе со стороны женщин к полётам в космос. Сейчас в российском отряде одна девушка, рассказал исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

По его словам, в Роскосмосе не пытаются выровнять число женщин и мужчин. При отборе для всех действуют одинаковые условия.

«В прошлом наборе у европейцев из семи человек девушка тоже была одна. Я тогда интересовался,.. не будет ли вопросов о дискриминации… Оказалось, что соотношение один к семи у них было с самого начала отбора, когда выбирали из тысяч, сотен», — пояснил космонавт.  Говорит Москва

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