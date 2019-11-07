Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

"Мировой долг - как государственный, так и частный - достиг рекордного максимума в $188 трлн, что составляет около 230% общемирового производства. Основным фактором его увеличения стал частный сектор, на который в настоящее время приходится почти две трети от общего уровня задолженности", - отметила Георгиева.

