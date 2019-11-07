Дмитрий Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое вещание
18:00 07.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое вещание. По его словам, отказ от аналогового сигнала общество восприняло спокойно.
На заседании кабмина премьер подчеркнул, что переход на цифровое телевещание прошло без сбоев при поддержке работы горячих линий. Дмитрий Медведев также поддержал идею наградить ответственных за переход от аналога к цифре.
Первыми отключили аналог Тверская, Ярославская, Тульская и Рязанская области. Говорит Москва
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